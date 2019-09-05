İl Milli Eğitim Müdürü Gün, seminer çalışmalarına katıldı

Dr. Adnan Boyacı ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2019-2020 eğitim-öğretim yılı mesleki çalışma programı başlangıcı nedeniyle canlı yayında öğretmenlere seslenişini izledi.

Daha sonra Öğretmenler Kurulu Toplantısı'na iştirak ederek 2023 eğitim vizyonunda mesleki eğitime büyük önem verildiğini ifade eden Gün, her yıl bu kurumlarda üretilen ürünlerin sergilendiği fuarların düzenleneceğini; mesleki eğitime ilgiyi artırmak için ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenleneceğini; mezun olan öğrencilere sertifikalı eğitim verileceğini ifade etti. Gün ayrıca başarılı öğrencilere eğitimlerine devam ederken veya mezuniyetten sonra mikro kredi sağlanarak mesleki başarılarının destekleneceğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Cumhuriyet Ortaokulu'na geçerek Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı'na katıldı. Gün, seminer döneminin bütün bir yılın eğitim öğretiminin planlanması; her türlü sosyal, akademik, sportif ve kültürel çalışmaların hazırlığını yapılması açısından önemli olduğunun altını çizdi. Ayrıca Tasarım ve Beceri Atölyelerinde üretilen ürünlerin sergileneceği ifade etti.

Gün, Şehit Polis Kenan Ardıç İlkokulunu da ziyaret ederek seminer çalışmalarına iştirak etti. Burada temel eğitimin öneminden bahseden Gün, bu sene temel eğitime kaydolacak öğrenci sayısı kadar ağaç dikileceğini bildirdi.

Son Olarak Gazi İlkokulunu ziyaret eden Gün, okul idarecilerinden eğitim öğretim hakkında bilgi aldıktan sonra seminer çalışmalarına katılarak öğretmenlerle eğitim öğretim üzerine konuşarak başarılı bir eğitim öğretim dönemi temennisiyle okuldan ayrıldı.