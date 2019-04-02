İl Müftülüğünden manevi hizmetlere katkı

Erzincan İl Müftülüğünün, üniversite gençliğinin manevi ve sosyal gelişimlerine dair hizmet faaliyetleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

İl Müftülüğü Gençlik Hizmetleri Koordinatörlüğünce Erzincan'daki üniversite öğrencilerine şehrin beldelerini, tarihi, coğrafi ve fiziki tabii güzelliklerini, öğrencilerin manevi eğitimlerine de katkı olması, köklerin hikâyesini öğrenmeleri bakımından önem arzeden bir kültür gezisi düzenledi.

Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Hizmetleri ve Erzincan Binali yıldırım Üniversitesi Vefa Gençlik Kulübü beraberliği ile, Kemah, İliç ve Kemaliye ilçelerini kapsayan, oldukça faydalı geçen bu gezi içerisinde birçok etkinlik düzenlendi.

45 kişilik bir öğrenci grubuyla önce Kemah ilçesindeki tarihi Gülabibey Camii ziyaret edildi. Bu camii de Kemah İlçe Müftüsü Mehmet Deniz tarafından karşılanan öğrenciler, yine Gülabibey camiinde ilçe müftüsünün kendilerine mahsus olarak yaptığı sohbete iştirak ettiler.

İlçe Müftüsü Mehmet Deniz, Kemah Sultan Melik Şah türbesini ve Fırat nehri kenarındaki mesire alanını ziyaretlerinde gençlere eşlik etti.

Kemah ziyaretinden sonra İliç ilçesine doğru yola koyulan Vefa Gençlik Kulübü üyeleri, İliç'te de İlçe Müftüsü ve İliç TDV yurdu yöneticileri ve öğrencileri tarafından karşılandılar.

İliç'te baraj gölü yanındaki sosyal tesislerde İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci ve TDV yurdu müdürleri, gençlere çeşitli ikramlarda bulunurken, ilçeye yapılan bu ziyaret, güzel havanın da etkisi ile ziyaret, bir piknik ortamına dönüştü. Bu mekânda da vakitlerini güzelce geçiren öğrenciler, İliç ilçesi Yusuf Ziya Demir camiine müftü Cebeci ile tanışma ve hasbi-i hal için düzenlediği toplantıya geçtiler.

İliç müftüsü Mehmet Cebeci hoca,sohbetinde;ahir zamanda gençliğin ruhunu ve gönlünü meşgul edecek bir çok rüzgârın olduğunu,buna mukabil gençlerin ise rüzgarın önünde bir yaprak değil rüzgara yön verecek bir istikrarda olmaları icap ettiğini anlatarak, gençlere hem maddi özellikle manevi eğitimlerinde sabır dua ve amel birlikteliğini gayet dikkatle yönetmeleri hususunda telkinlerde bulundu.

Kemaliye'nin; tarihi camileri,taşlık yol ve kanyonu, müzeler, mani yolu ve “orada bir köy var uzakta” şiirine konu olan Apçağa köyü gibi orijinal mekânlarını doyasıya gezme imkânı bulan üniversiteli öğrenciler, Kemaliye'ye mahsus el sanatlarının imalathanelerini ve Kemaliye kültürünün mümessili olan ahi ve sanatkârları da ‘vefa bağlamında' ziyaret ederek onların rehberliğinde yörenin tüm incelikleri hakkında bilgiler aldılar.

Gezinin başından sonuna, tecrübe ettikleri hoş ve muhabbetli anlardan dolayı sevinç ve hayretlerini ifade eden öğrenciler; kendilerine bu imkânı sağlayan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'e teşekkürlerini dile getirdiler.