İl Yerel Ticaret Fuarı açıldı

Erzincan Belediyesi tarafından hazırlanan “İl Yerel Ticaret Fuarı'nın” açılışı yapıldı.

Barış Manço Parkı içerisinde yer alan çeşitli iş yerlerinin bulunduğu fuar alanı, Kurban Bayramı'na kadar hizmet verecek. Gerçekleştirilen açılış programına Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, MHP İl Başkanı Salih Aksu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Fuarın Açılış programında konuşan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, fuarın Erzincanlılara hayırlı olmasını temenni ederek, fuarda bulunan esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ardından Konuşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Bu Ramazan boyunca sürüp Kurban Bayramına kadar devam etmesini sağlayacağımız panayırımızın açılışına hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu tür etkinliklerin ramazan gecelerine bir katkı sunması açısından vatandaşlarımızın hem zamanını etkili hem de alışverişini daha ucuz daha rahat yapabilmeleri açısından planlanmış olan bu etkinliği daha önceki yıllarda geçmiş belediye başkanlarımızda sağ olsunlar aynı ruh ve heyecanı sağlamak için düşünmüşler. Bizde aynı geleneksel yapıyı bu yıl da sürdürmek için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce organizasyon gerçekleştireceğiz. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu Ramazan da yine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce planlar yapıldı ve ortaya koyuldu. Eski belediye binası olarak bilinen binanın arkasında devam edecek bu programlar geçen yıllarda eksik olan bir uygulama olarak da teravihi müteakiben devam edecektir bununda buradan bilinmesini arzu ediyorum. Çünkü akşamla yatsı namazı arasında hem vaazları etkilemekte hem de namaz esnasında huzursuzluk vermekte. Onun için de programlar teravihi müteakiben takip edecektir halkımıza saygıyla ilan ediyorum hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.

Vali Arslantaş ise konuşmasında “Başı rahmet ortası mağfiret sonu kurtuluş olan bir Ramazan'a daha erdik Allah hakkıyla idrak etmeyi hepimize nasip etsin. Bağışlanmanın rahmetin mağfiretin sağanak sağanak yağdığı bu güzel günleri hakkıyla idrak edebilme ve onu layıkıyla yaşayabilmeyi hepimize nasip etsin. Her yıl düzenlenen bu panayırımız bu yılda yine aynı yerde aynı coşkuyla hazırlanmış. Esnafımıza da aileleriyle birlikte huzurla helalinden bol kazançlar temenni ediyor hepinizi sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Konuşmalardan sonra Vali Arslantaş, Başkan Aksun ve beraberindeki katılımcılar fuardaki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundular.