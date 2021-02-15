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İlçe merkezine inen aç kurtlar, köpeği boğdu

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde aç kalan kurt sürüsü, sokak köpeğini boğduktan sonra sürükleyerek, götürdü.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde aç kalan kurt sürüsü, sokak köpeğini boğduktan sonra sürükleyerek, götürdü. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.


Refahiye ilçe merkezinde meydana gelen olayda, aç kaldıkları anlaşılan kurt sürüsü, sokakta gördüğü 2 köpeğe saldırdı. Köpekler de saldırıya geçince kurtlar, bir süre durdu. Daha sonra kurtlar, köpeklerden birini boğdu ve sürükleyerek götürdü. Bu anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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