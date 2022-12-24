İhlas Haber Ajansı

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İlçelerde görev yapan polislere uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Erzincan’da ilçelerde görev yapan polislere uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

Erzincan'da ilçelerde görev yapan polislere uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadelede daha etkin olabilmek amacıyla eğitim gerçekleştirdi.


Ekipler, Erzincan'ın ilçelerinde görev yapan 18 personele, narkotik konusunda alanında uzman personelce, teorik ve uygulamalı olarak "Narkotik Maddeler ve Etkileri, Şahıs ve Araç Arama, Adli Safahat ve Narkotik Suçlarla Mücadelede Alınacak Tedbirler" eğitimi verildi.


Öte yandan ekipler kent genelinde çeşitli okullarda görevli öğretmen ve idarecilere, öğrenci velilerine ve özel güvenlik görevlilerine madde bağımlılığı ve uyuşturucu maddenin zararları konusunda seminerler verilerek farkındalık oluşturmayada devam ediyor.

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