İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İlçelerde öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi

Erzincan’ın Kemah ve Refahiye ilçelerinde öğrencilere, Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince trafik güvenliği eğitimi verildi.

Erzincan'ın Kemah ve Refahiye ilçelerinde öğrencilere, Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince trafik güvenliği eğitimi verildi.


İlk olarak Refahiye Şehit Karaoğlanoğlu Yatılı Bölge Okulunda öğrenim gören 53 öğrenciye Trafik Güvenliği eğitimi vererek öğrencilere trafik araç ve gereçlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.


Daha sonra ise Kemah Sultan Melik uygulama noktasında 25 yaya ve sürücüye, Kemah Necatibey Ortaokulunda ise 26 öğrenciye Trafik Güvenliği eğitimi vererek öğrencilere trafik araç ve gereçlerinin tanıtımını yapıldı.


Eğitimde genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, karşıdan karşıya geçiş kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.