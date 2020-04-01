İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İliç Belediyesi'nde 'ateş ölçümü'

Erzincan’ın İliç ilçesinde, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar ve belediye personelinin ateşi ölçülüyor.

Erzincan'ın İliç ilçesinde, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar ve belediye personelinin ateşi ölçülüyor.


İliç Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında belediye hizmet binasına giren personel ve vatandaşların düzenli olarak tek tek ateşini ölçüyor. Ateş ölçümleri öncesinde, gelenler sosyal mesafe kuralına göre tek, tek sıraya girerek, güvenlik personeli tarafından ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor.


Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz'de binaya girerken ateşi ölçüldü. Ölçümlerde ateşi yüksek personele ve vatandaşa rastlanmadığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.