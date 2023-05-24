İliç Devlet Hastanesi yeniden diyaliz ünitesine kavuştu

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan devlet hastanesinde diyaliz ünitesi yeniden hizmete sokuldu.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Kaymakam Cüneyt Demirkol ve Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz ile İliç Devlet Hastanesinde yeniden hizmete alınan diyaliz ünitesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundular. Hastane başhekiminden yürütülen çalışmalar ve verilen hizmetler hakkında bilgi alarak, tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Mevcutta 3 hastaya hizmet vermekte olan diyaliz ünitesinin yaz döneminde gelecek olan misafir hastalar için de gerekli hazırlıkların yapılmakta olduğu kaydedildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin İliç'in ardından Kemaliye İlçe Hastanesini de ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette İl Sağlık Müdürü Tekin, hastane başhekiminden yürütülen çalışmalar ve verilen hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Ziyareti sırasında hastane personelleriyle bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Tekin, personellerin istek ve taleplerini dinleyerek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.