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İliç Kaymakamı Kaptanoğlu, Altıntaş ve Balkaya köylerini ziyaret etti

Erzincan’ın İliç ilçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Altıntaş ve Balkaya köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Erzincan'ın İliç ilçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Altıntaş ve Balkaya köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu Altıntaş köyüne ziyarette bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, istek ve talepleri dinledi.


Köyde hane ziyaretleri de gerçekleştiren Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, gaziler ve yaşlıları unutmadı.


Altıntaş köyünün ardından Balkaya köyünü ziyaret eden Kaymakam Kaptanoğlu'nu köy muhtarı ve vatandaşlar karşıladı. Köy muhtarı ve köy halkının sorunlarını, talep ve isteklerini dinleyen Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu taleplerin ilgili kurumlarca takibinin sağlanacağını belirtti.


Kaymakam Kaptanoğlu'nun köy ziyaretlerine İlçe Jandarma Komutanı Serden Güler, İlçe Müftüsü Enes Aktaş, SYDV Müdürü Bedri Gün, KHGB Müdürü Bilal Çelik'te katıldı.

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