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İliç- Refahiye kara yolunda trafik kazası: 5 yaralı

Erzincan’ın İliç ilçesinde yoldan çıkarak toprak yığınına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde yoldan çıkarak toprak yığınına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.


Kaza, dün akşam saatlerinde Refahiye - İliç arasındaki kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.T., idaresindeki 24 DA 429 plakalı otomobil, Refahiye- İliç kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp toprak yığınına çarptı. Yaralanan sürücü ile araçtaki 4 kişi, Refahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Öte yandan Refahiye - İliç arasındaki kara yolunu kullanan sürücüler yolun uzun zamandır bozuk olmasından şikâyetçi oldular. Yolun bakımsız, asfaltın kaybolmaya yüz tuttuğunu ve kazaya sebebiyet veren çukurlar oluştuğunu kaydeden sürücüler yetkililerin bu yola duyarsız kalmalarına tepki gösterdiler.

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