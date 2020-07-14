İliç'te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

Erzincan’ın İliç ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı kapsamında resim sergisi düzenlendi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı kapsamında resim sergisi düzenlendi.
Tarihi Saatli Çeşme önünde düzenlenen sergiye; Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Taş ve daire amirleri katıldı. Serginin açılış kurdelesi Kaymakam Aytemür tarafından kesildi.
Sergide Kaymakam Aytemür anı defterine duygu ve düşüncelerini yazıp, resim sergisi hakkında bilgi aldı.