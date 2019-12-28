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İliç'te bin 257 öğrenci deprem ve yangın tatbikatı yaptı

Erzincan’ın İliç ilçesinde olası afetlerden korunmak ve öğrencileri bilgilendirmek amacıyla tüm okullarda deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde olası afetlerden korunmak ve öğrencileri bilgilendirmek amacıyla tüm okullarda deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.


Erzincan'ın İliç ilçesindeki tüm okullarda öğrencilerde deprem ve yangın bilincini arttırmak ve depremin olası riskleri en aza indirmek amacıyla 1 anaokul, 4 ilkokul, 2 ortaokul ve 1 lise olmak üzere 8 okulda bin 257 öğrenciye deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Hicabi Aytemür, “Dünyanın oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ardışıklı olarak oluştuğu ve sonucundan da milyonlarca insanın ve barınakların yok olduğu bilinmektedir. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir. Bilindiği gibi yurdumuz dünyanın etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Bu gerçeklikten hareketle toplumsal bilincin artırılması ve depremin etkilerinden en az zararla kurtulmak için yapılacak çalışmalar önem arz etmektedir” diye konuştu.

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