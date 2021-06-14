İliç'te fotoğraf maratonu düzenlenecek

Erzincan'ın İliç ilçesinde 15-20 Haziran 2021 tarihleri arasında kaymakamlığın koordinesinde “Çağrılı Fotoğraf Maratonu” düzenlenecek.

Konuya ilişkin İliç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Erzincan'ın turizmde parlayan yıldızı İliç ilçemizin tanıtılmasına katkı sağlamak, ilçemizin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğinin tanıtımını yapmak; ayrıca İliç'de yaşayan insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasına, sanatsal faaliyetlere katılımın arttırılması ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmak, fotoğraf sanatı aracılığı ile İliç sınırları içerisinde var olan tarihi yapıları ve somut ve somut olmayan kültürel mirasını belgeleyerek, kente ait bir görsel bellek oluşturmak için Ulusal ve Uluslarası fotoğraf yarışmalarında birçok ödül almış 20 fotoğrafçı İliç'te ağırlanacaktır” denildi.