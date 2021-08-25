İliç'te Kadın Mesleki Eğitim Merkezi kuruluyor

C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan "İliç Kadın Mesleki Eğitim Merkezi ve Yaşam Alanı” projesinin destek sözleşmesi, KUDAKA ile İliç Kaymakamlığı arasında imzalandı.

İliç ilçesindeki kadınların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği projede, uzun vadede hem bölgesel yoksulluk hem de göç gibi sorunların önüne geçilebileceği öngörülmekte. Kurulacak olan tesisler ve düzenlenecek eğitimler vasıtasıyla ilçe kadınları hem iş gücüne katkı sağlayabilecek hem de kendi işlerini kurabilecekler.

Üretilecek yöresel ürünlerin satışı için hazırlanacak mekânda yerel ürünlerin pazarlanması ve ekonomik rekabetin içinde yerini alması sağlanacaktır. İlçe ekonomisinin yanı sıra ilçe sosyal yapısına da katkı sunacağı öngörülen projede, oluşturulacak tesis için hali hazırda atıl durumda olan binalar tadilattan geçirilerek kullanıma uygun hale getirilecektir. Bu sayede atıl kalmış binalar da tekrar kullanıma kazandırılacak.

İliç Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülecek ve yaklaşık 1,3 milyon TL bütçeli projenin 1,1 milyon TL'si KUDAKA tarafından desteklenecek.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen imza töreninin ardından, projenin başta İliç ilçesi olmak üzere bölgede istihdama ve sosyal kalkınmaya sağlayabileceği katkılar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.