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İliç'te kıraathane, berber ve kuaförlere bin TL kira yardımı yapılacak

Erzincan’ın İliç ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı bulunan kıraathane, berber ve kuaförlere bin TL kira yardımı yapılacak.

Erzincan'ın İliç ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı bulunan kıraathane, berber ve kuaförlere bin TL kira yardımı yapılacak.


Konuyla ilgili İliç Kaymakamlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:


“Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ilçe merkezimiz ve köylerimizde; kıraathane, berber ve kuaförler kapalı olduğundan, işyerleri (kıraathane, berber ve kuaför) kapalı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için İliç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından 1000 TL kira yardımı yapılacaktır. Faydalanmak için işyeri sahiplerinin işyerlerinin kira olduğuna dair kira kontratları ile İliç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'na müracaat etmeleri gerekmektedir.”

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