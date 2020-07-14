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İliç'te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

İliç’te Kaymakam Hicabi Aytemür başkanlığında, Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1.

İliç'te Kaymakam Hicabi Aytemür başkanlığında, Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı. Toplantıya; İl Genel Meclis Üyesi Kadir Yıldırım, Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdür Vekili Mahmut Elçi ve 58 köy muhtarı katıldı. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantı Kaymakam Hicabi Aytemür ve Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürünün sunumu ile devam etti.


Kaymakam Aytemür, konuşmasında köylerde yaşayan vatandaşların başta yol, ulaşım, altyapı olmak üzere yaşam standartlarını ve kalitesini yükseltmek, eğitim, sağlık, tarım, çevre koruma, imar gibi insanın doğumundan ölümüne kadar ihtiyaç duyduğu genel ve yerel ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki çalışmalar sürdürmek, temel ihtiyaçlara öncelik vererek, 2020 yılı içerisinde de vatandaşların istek ve taleplerinin en kısa sürede giderilmesi için çalışmalara yer verileceğini belirtti.


Toplantı; 2020 Mali Yılı Taslak Gelir-Gider Bütçesi, 2020 Mali Yılı Genel Yatırımları ve 2020 Yılı Taslak Yatırım Programı, köy muhtarlarının sorunları, istekleri, yapımı biten, yapılan ve yapılacak çalışmalar ile devam etti. Akabinde yapılan encümen üyesi seçimine köy muhtarlarından; Yusuf Günbey ve Halit Gürbüz seçildi.

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