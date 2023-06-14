İliç'te sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Erzincan'ın İliç ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

İliç'te aralıklı sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor. Aniden bastıran yağış nedeniyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Dolu yağışının etkili olduğu ilçeye bağlı Leventpınarı köyünün arazisi beyaza büründü.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniliyor. Rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.