İlköğretim öğrencileri Süt Toplama Soğutma ve Süt Analiz Merkezini gezdi

Erzincan'da Melikşah İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri, Süt Toplama Soğutma ve Süt Analiz Merkezini gezdi.

Melikşah İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri, Erzincan'da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği bünyesindeki Süt Toplama Soğutma ve Süt Analiz Merkezini gezdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin ortaklaşa düzenlediği programla, küçük öğrenciler 21 Mayıs Dünya Süt Gününde, Süt Toplama Soğutma ve Süt Analiz Merkezini ziyaret ettiler.

Daha bilinçli ve sağlıklı süt tüketimi için ziyarete gelen öğrencilere, Gıda Mühendisi Turgut Başakın ve Gıda Teknikeri Melike Bağ tarafından Süt Toplama Soğutma ve Süt Analiz Merkezi hakkında bilgiler verilerek tüm üretici ve tüketicilerin “Dünya Süt Günü” kutlandı.