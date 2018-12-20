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İmar Barışı başvuruları devam ediyor

Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir İmar Barışı başvurularının ay sonu itibariyle sona ereceğini belirterek başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların geç kalmamasını istedi.


Aydemir açıklamasında “3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı imar kanununun geçici 16. maddesi uyarınca vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırma amacıyla Bakanlığımızca yürütülen imar barışı çalışmaları kapsamında İmar Barışı başvuruları 08.06.2018 tarihi itibari ile e-devlet sistemi üzerinden başlamış ve başvurular devam etmektedir. Son Başvuru tarihi 31.12.2018 tarihidir. Aralık ayı itibariyle başvurusu sayısı 12.750 adet olup, toplamda 11.700.000 TL'ye ulaşmıştır. Müdürlüğümüz personellerince vatandaşlarımıza her türlü bilgi ve destek sağlanmakta, e-devlet üzerinden Yapı Kayıt Belgelerinin çıkartılması için gerekli hizmetler yapılmaktadır.” Dedi.

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