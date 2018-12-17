"İmar Barışı, Kentsel Dönüşüm ve Tapu Uygulamaları" konularında panel düzenlendi

Türkiye Barolar Birliği ve Erzincan Barosu işbirliği ile Erzincan'da avukatlara yönelik "İmar Barışı, Kentsel Dönüşüm ve Tapu Uygulamaları" konularında panel gerçekleşti. Düzenlenen programda konuşan Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Şeref Kısacık, İmar Barışı, yasasının aynı zamanda çarpık yapılaşmayı teşvik eden, prim veren bir yasa olduğunu söyledi. Erzincan Barosu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen İmar Barışı, Kentsel Dönüşüm ve Tapu Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim semineri Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Şeref Kısacık'ın sorumluluğunda; Harita Kadastro Mühendisi Turgay Gültekin, İstanbul Barosu Avukatlarından Ali Rıza İlgezdi tarafından verildi. Toplantının açılış konuşması yapan Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, İmar Barışı, Kentsel Dönüşüm ve Tapu Uygulamaları konularında seminer vermek için Erzincan'a gelen katılımcılara teşekkür etti. Başkan Aktürk, Erzincan Barosu olarak, bu tür etkinliklerin devamını getireceklerini belirtti. Daha sonra ise kürsüye gelen Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Şeref Kısacık TBB Başkanı Prof. Dr. Av. Metin Feyzioğlu'na, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu ve TBB Başkan Yardımcısı Av. Ünsal Toker'e teşekkür ederek sözlerine başladı.

Avukat Şeref Kısacık, "Erzincan'da çok fazla İmar Barışına ve kentsel dönüşüme ihtiyaç olmadığını gördüm. Tahmin ediyordum ama tahminimden daha güzel ve daha planlı bir şehir.Erzincan'ın çok modern bir şehir ve bu planlı yapılaşmada da rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu'nun katkısı var." dedi.

Kısacık, "Kentsel dönüşüm ve İmar Barışı özellikle büyük kentlerde çarpık yapılaşmaların olduğu yerlerde çok fazla.Bizim İmar barışı konusunda sık sık eğitim yapmamızı eleştiriyorlar. İmar Barışı, İmar affı aynı zamanda çarpık yapılaşmayı teşvik eden, prim veren bir yasadır. Ama mademki böyle bir yasa çıktı biz avukatlar olarak öğrenmek zorundayız ve müvekkillerimizi de bilgilendirmek zorundayız" dedi.

İmar Barışının çok acele çıkan bir yasa olduğunu ifade den Avukat Şeref Kısacık, imar barışının farklı iki boyutu olduğunu ifade ederek, "Birincisi, Devlet vatandaşına diyor ki ben senin beyanına göre sağlam bina yaptığını kabul ediyorum ama deprem falan olursa bina çürükse, altında kalırsan ben ona karışmam diyor. İkincisi ise İmar Kirliği ile ilgili açılan ceza davalarındaki suçlarında ortadan kalkıyor"

Genç avukatlara da seslenen Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Şeref Kısacık, “31 yıldır baronun değişik kademelerinde görev yapıyorum. Genç avukat arkadaşlarımıza söylemek istediğim şeyler var. Artık ne iş olsa yaparım devri bitti. Belirli alanlarda uzmanlaşmanız gerekiyor. Bu alanlar sürekli yaygın iş alanları olmalı" dedi.

Daha sonra konuşan İstanbul Barosu'ndan Ali Rıza İlgezdi, “Kentsel dönüşüm Kocaeli'nin kendisidir. Yalova'dır, İstanbul'dur ve ya Erzincan'dır. Kısaca deprem bölgeleridir. Yüzde 92'si deprem hattı olan bu bölgede 18 milyon yapı var. Bunların tasfiye edilmesi adına 31 Mayıs 2012'de bazı alanların dönüştürülebilmesi için yasa çıktı. 49 ilde 188 tane riskli alan ilan etmişiz. 120 milyon metrekare alanda 250 bin bina ve 550 bin bağımsız bölüm var. Her an ölümle karşı karşıya olan bir bölgeden bahsediyoruz” dedi.

Sözlerine devam eden İlgezdi, “Bizim temel iki konumuz var. Biri riskli yapı diğeri riskli alan. Riskli yapı riskli alanın içerisinde bulunan ya da yapılmış ömrünü tamamlamış ağır hasarlı olan binalardır. Riskli yapı tespiti için maliklerden bir tanesinin bakanlığın belirlediği kuruluşa başvurması gerekiyor. Güncel tapu kaydı ve kimlik yeterli oluyor bu işlem için. Riskli yapı geri dönülecek bir süreç değil. Çünkü ARAAD diye sistemde bu işlemin mutlaka sonlandırılması gerekiyor. Süreç tamamlandıktan sonra tapuya kaydediliyor. Tespitin ardından itiraz ve dava süreci başlıyor. Bu şekilde bu evlerin içerisine girersek öleceğiz” dedi.

Harita Kadastro Mühendisi Turgay Gültekin ise, tapu sicilindeki kat mülkiyeti uygulamaları ve kat mülkiyeti kanunundaki en son değişikliklerin uygulamada oluşturduğu sorunları anlattı.

Oturum soru ve cevap bölümü uygulanması ile son buldu.