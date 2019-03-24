Erzincan'da Liseler arası İngilizce Münazara yarışmasının finali yapıldı.

Erzincan Anadolu Lisesi tarafından Erzincan'da ilk defa düzenlenen ve Jüri üyeliklerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi bölümü Dr. Öğretim üyelerince yapılan Liseler arası İngilizce Münazara yarışmasının finali yapıldı.

Münazara yarışmasına Nevzat Ayaz Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erzincan Özel Final Lisesi, Erzincan Özel Doğa Anadolu Lisesi ve Erzincan Anadolu Lisesi olmak üzere altı okul katıldı. Eleme turları sonrası Erzincan Nevzat Ayaz Fen Lisesi ve Erzincan Anadolu Lisesi finale kaldı.

Düzenlenen final müsabakasında Erzincan Anadolu Lisesi öğrencileri birinci oldular. Turnuva boyunca, Erzincan Nevzat Ayaz Fen Lisesi öğrencisi Hatice Betül Demir ve TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Aysel Elif Buyruk jüri tarafından en iyi konuşmacı seçildiler. Dereceye giren okul öğretmen ve öğrencilerine hediyeleri takdim edildi.

İngilizce münazara yarışması final programına Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Recep Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Celal Aydın ve Yalçın Türkyılmaz, davetliler, Okul Müdürleri öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen yarışma hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, yarışmanın öğrencilere faydalı olması temennisinde bulunarak “Erzincan Anadolu Lisesi'nin bu yıl ilk defa gerçekleştirdiği liseler arası İngilizce münazara yarışmasının bugün finalini yapılıyor. Burada temel amaç şu, öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek. İngilizcenin önemini anlatmak, vurgulamak için gayret sarf ediyoruz. Artık bugünün GLOBAL dünyasında küreselleşerek küçülen dünyamızda öğrenmenin önemi baya bir üst seviyededir. Bu herkesçe bilinen bir olay. Dolayısıyla okul sıralarında gençlerimize bir şeyleri öğretmenin İngilizce anlatmanın ya da yabancı bir dil anlatmanın mücadelesini veriyoruz. Şu bir gerçek ki sanayi devrimimden sonra bütün ülkeler GLOBAL dünyada birbirleri ile iletişim ve etkileşim içerisindeler. Bu etkinliğimizin önümüzde ki yıllarda da devam etmesi halinde diğer okullarımızın katılımı ile genişleyerek devam edeceğini umuyorum. İnşallah faydalı olacak. Ben bu münazara yarışmasını tertip eden, katılan okullarımıza teşekkür ediyor, bütün öğrencilerime başarılar diliyorum” dedi.