İş yerlerini ikinci el eşyalarla doldurdular, öğrencilerin kente gelmesini beklemeye başladılar

Erzincan'da üniversitelerin açılmasına az bir süre kala spotçular ve ikinci el eşya satan esnaf, iş yerlerini yeni kurulacak ev eşyaları ile doldurarak öğrencilerin gelmesini beklemeye başladı.

Ekim ayında üniversitelerin başlayacak olması ikinci el ve spot eşya dükkânlarını hareketlendirdi. Yaklaşık 25 bin üniversite öğrencisinin eğitim göreceği Erzincan'da ikinci el ve spot eşya satan esnaf, üniversitelerin açılmasına az bir süre kala stoklarını doldurarak öğrencilerin geleceği günü beklemeye başladı.

10 senedir ikinci el eşya piyasasında olduğu belirten Fatih Yüksel, "İkinci el piyasası aslında çok aktifti, ancak 2 senedir pandemiden dolayı işler durma noktasına gelmişti. Depolarımızda eşyalarımız var. Her çeşit eşyamız mevcut. Kanepesinden oturma grubuna kadar. Kısaca bir evi nasıl dizayn etmek isterseniz o eşyalar bizde mevcut. İki hafta sonra işlerin daha da yoğun olacağını düşünüyorum. 10 yıldır burada olduğum için biraz daha tecrübem var. Öğrenciler gelir. Buralar çok yoğun olur. Bir öğrenci 4-5 bin liraya kadar kendi istedikleri eşyalarla evini rahat bir şekilde döşeyebilir. Eşyanın kalitesi eşyanın fiyatı artınca artar. İstekleri doğrultusunda gezip hangi eşya onlara uyarsa gider dükkandan alırlar" dedi.

İşlerin güzel gittiğini ifade eden Gürkan Aydın ise, "İkinci el piyasasının ana omurgası öğrencilerdir. Öğrenciler olmayınca işler durma noktasına geliyor. Öğrencileri bekliyoruz, inşallah gelirler, hayırlı satışlar gerçekleşir. Bir aile veyahut öğrenci gelirse biz her şeyi temin edebiliriz. Buzdolabı, çamaşır makinası 1000 - 1500 liradan başlıyor 3 bin 500 liraya kadar var. Kanepeler 500 liradan başlıyor, baza yatak başlık 700 liradan başlıyor 1000- 1500 liraya kadar var. Bir öğrencinin ilk istediği şey çamaşır makinası, buzdolabı, baza, yatak, kanepe ve halılar oluyor" diye konuştu.