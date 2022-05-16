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Işkın bitkisi toplamaya giden yaşlı adamın cesedi bulundu

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde ışkın bitkisi toplamaya giden 80 yaşındaki adamın cesedi bulundu.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde ışkın bitkisi toplamaya giden 80 yaşındaki adamın cesedi bulundu.


Refahiye'de yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı yaşlı adam, dağlık alanda ölü bulundu. İlçeye bağlı Güventepe köyünde yalnız yaşayan Ali Oylum (80), Ardıçlık köyü mevkiine ışkın bitkisi toplamaya gitti. Kendisinden yaklaşık 6 saat haber alamayan yakınları durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.


Bunun üzerine bölgede jandarma ekiplerince dron destekli arama çalışması başlatıldı. Oylum'un cesedi gece saatlerinde Ardıçlık köyü yakınlarında bulundu.


Oylum'un cesedi, incelemenin ardından otopsi için Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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