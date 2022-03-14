Erzincan'da “İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy “ adlı şiir dinletisi ve oratoryo düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından “İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy “ adlı şiir dinletisi ve oratoryo düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Mavi Salon'da gerçekleşen programa Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdem Yavuz, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri tarafından hazırlanılan Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerin dinletisi ve Türkçe ve Sosyal Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından kurulan İstiklal Marşı Oratoryosu sunumu yapıldı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan eserleri, hayatı, mücadelesi ve şahsiyetiyle örnek olan Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını anmanın mutluluğu içinde olduğunu belirterek, yapılan şiir dinletisi ve oratoryo da emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.