İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsviçre'de trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi Erzincan'da son yolculuklarına uğurlandı

İsviçre’nin Basel kentinde 27 Kasım günü meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi, Erzincan’da Merkez Cemevinde düzenlenen tören ve cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

İsviçre'nin Basel kentinde 27 Kasım günü meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi, Erzincan'da Merkez Cemevinde düzenlenen tören ve cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.


İsviçre'de meydana gelen kazada Türk ailesinin içerisinde bulunduğu otomobil, başka bir aracın kendilerine çarpması sonucu kamyonun altına girdi. Kazada Naciye (55) ve Ekrem Ekici (64) ile Bülent Kılıç (42) olay yerinde hayatını kaybetti.


Cenazeler bugün uçakla Erzincan'a gönderildi. Erzincan'da merkez Cemevinde öğle namazını müteakip cenaze merasimi düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazında gözyaşları sel olup akarken helallik alındı.


Namazın ardından 3 kişinin cenazesi toprağa verilmek üzere Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Doğanpınar köyüne uğurlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.