İhlas Haber Ajansı

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İşyerinin çatısı yandı

Erzincan’da bir işyerinin çatısı yandı.

Erzincan'da bir işyerinin çatısı yandı.


Olay, gece saatlerinde Gülabibey Mahallesi 968 sokakta bulunan bir işyerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı işyerinin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın diğer işyerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. İşyerinde maddi hasar oluştu.

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