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İtfaiye Ekiplerine Mesleki Risk Etkenleri anlatıldı

Erzincan İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri “İtfaiyecilik Mesleğinde Psikososyal Risk Etkenleri Sempozyumu’na” KatıldıErzincan Belediyesi itfaiye Müdürlüğü Personeli 24 kişilik bir ekiple Türkiye Belediyeler Birliğinin düzenlemiş olduğu “İtfaiyecilik Mesleğinde Psikososyal Risk Etkenleri Sempozyumu’na” katıldı.

Erzincan İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri “İtfaiyecilik Mesleğinde Psikososyal Risk Etkenleri Sempozyumu'na” Katıldı


Erzincan Belediyesi itfaiye Müdürlüğü Personeli 24 kişilik bir ekiple Türkiye Belediyeler Birliğinin düzenlemiş olduğu “İtfaiyecilik Mesleğinde Psikososyal Risk Etkenleri Sempozyumu'na” katıldı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Psikolog Yücel Şavklı tarafından verilen eğitime Erzurum İtfaiye'si personelleri de katılım sağladı.


Çok tehlikeli grupta yer alan itfaiye çalışanlarının yaşanabilmesi olası psikososyal hastalıklar tükenmişlik sendromu, stres, depresyon, anksiyete bozuklukları, panik atak göstergeleri, somofom bozuklukları ve maruz kalınabilecek risk faktörleri ile mücadele amaçlı gerçekleşen sempozyum 2 gün sürdü.


Sempozyumda, itfaiye teşkilatları amir ve yöneticilerinin konu ile ilgili görüşleri de alınarak, eğitim ihtiyaç analizlerinin tespit edilmesi ve işbirliği seçeneklerine ilişkin görüş ve önerilerde değerlendirildi.


Erzincan İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri Sempozyum sonunda Erzurum İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret ettiler ve ziyaretin ardından Erzincan'a geri döndüler.

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