İtfaiye kurtardığı kediyi veteriner kliniğine götürdü

Erzincan'da itfaiye ekipleri demir bahçe çitlerine saplanarak yaralanan kediyi kurtararak tedavisi için veteriner kliniğine götürdü.

Erzincan Merkez Cumhuriyet Mahallesi üzerinde bir kedinin evin demir bahçe çitlerine ayağının saplandığı ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri kediyi saplandığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Alınan bilgiye göre, binada ikamet eden bir vatandaşa ait kedinin 3. kattan aşağı atlamak isterken bahçe duvarının çitleri üzerinde bulunan sivri demirlere bacak bölümünden saplandı. Olay yerine veteriner hekim çağırarak kontrollü bir biçimde kediyi kurtarmak isteyen itfaiye ekipleri ayağına saplanan demir korkuluk da kesilerek korkulukla beraber yaralanan kediyi tedavi olması için veteriner kliniğine teslim etti.

Hayvan sahibi itfaiye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.