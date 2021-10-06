İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İtfaiye personeline asansör eğitimi verildi

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerine asansörde mahsur kalanları kurtarma eğitimi verildi.


İtfaiye Müdürlüğü personellerine asansörün çalışma işleyişi ve asansörde mahsur kalanları kurtarma eğitimi verildi. Makine Mühendisleri tarafından verilen eğitimde, personeller asansörün çalışma mantığını ve arızalara müdahale etme gibi konular ele alındı.


Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürü Sami Karakaş; "Personelimize, asansörde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma operasyonlarında görevli personelimize asansör kurulumu ve montajı yapan mühendislerden eğitim aldırdık. Amacımız personellerimizin karşılaşabilecekleri asansör çeşidine göre daha hızlı hareket edip mahsur kalan vatandaşlarımızı daha çabuk kurtarmalarını sağlamak" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.