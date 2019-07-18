İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İtfaiyeden bedelli askerle yangın eğitimi

Erzincan’da İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından İl Jandarma Komutanlığında askerlik görevini yapan 10.

Erzincan'da İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından İl Jandarma Komutanlığında askerlik görevini yapan 10. grup bedelli askerlere yangın eğitimi verildi.


Bedelli olarak askerlik görevini ifa eden askerlere, yanma ve yangın bilgisi, yangın güvenlik önlemleri, yangın söndürme maddeleri ve söndürme yöntemleri konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.


İtfaiye Müdürü Sami Karakaş, “Yaklaşık 10 aydır devam eden eğitimler her ay 1 grup bedelli askerlere yönelik devam etmektedir. 10 aylık süreçte yaklaşık 550 asker katılım sağladı. Afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla teorik ve uygulamalı eğitimler verip tatbikatlar yapıyoruz. 2019 yılında eğitim kurumlarında, askeri birliklerde, özel ve resmi kurumlarda olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kişiye yangın eğitimi verdik. Eğitimler 2019 yılının sonuna kadar devam edecek.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.