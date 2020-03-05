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İtfaiyeden emniyet personeline yangın eğitimi

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, emniyet mensuplarına uygulamalı yangın söndürme eğitimi verildi.


Erzincan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan ve aralarında yangın ekiplerinin de yer aldığı 88 emniyet personeline yanma ve yangın bilgisi, yangın çeşitleri, yangın söndürme ile yönetmeleri, yangından korunma tedbirleri hakkında teorik eğitim verildi. Teorik eğitimin ardından yakılan ateşle katı ve sıvı yangınlarına müdahalenin nasıl edilmesi konusunda uygulamalı olarak yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Tatbikatta Emniyet Müdürlüğü personelleri de yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

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