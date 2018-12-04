İyi tarım uygulamaları eğitimi verildi

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde bulunan teknik personellere İl Müdürlüğü toplantı salonun' da İyi Tarım Uygulamaları Personel Kimliklendirme eğitimi verildi.

İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ahmet Çelikkol tarafından yapılan sunumda, İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Yönetmeliği, Personel Görev ve Sorumlulukları, Çiftlik Tabanında İTU Kriterleri, Bitkisel Üretimde İTU Kriterleri, Bireysel ve Grup Sertifikasyon, Kalite Yönetim Sistemi, Sertifikasyon İşlemleri ve Denetim Çalışmaları başlıkları altında İyi Tarım Uygulama eğitimi verildi.