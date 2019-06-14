İyilik yaparım derken kötülük yapmayın

Erzincan'da dün bulunan yavru yaban keçisi Kars'ta koruma altına alınırken Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından hazırlanan kamu spotuyla yavru yaban hayvanlarına dokunmayın vurgusu yapıldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalında dün bulunan yavru yaban keçisi, jandarma ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Refahiye ilçesi Kayı Köyü kırsalında vatandaşlar tarafından bulunan yaklaşık 15 günlük yavru yaban keçisi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekipleri yavru yaban keçisini teslim alarak Erzincan DKMP Şube Müdürlüğüne getirdi. Yaban keçisi yavrusunun gerekli bakım ve beslenme ihtiyaçları DKMP ekiplerince karşılandı. Biberonla süt içen yavru keçi, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek koruma altına alındı.

“Yavru yaban hayvanlarına dokunmayın!”

Öte yandan, başıboş bulunan yavru yaban hayvanlarının yakalanıp koruma altına alınması yerine rahatsız edilmeden doğal ortamında bırakılması ve bölgeden uzaklaşılması gerektiği bildirildi.

İnsanların çaresiz diye buldukları yaban hayvanlarına iyilik ederim derken kötülük yaptıklarının vurgulandığı DKMP tarafından hazırlanan kamu spotunda, çok hassas yapıya sahip olan yaban hayvanlarının strese girdiklerinde ölümle karşı karşıya kalabildikleri, bu nedenle asla evlerde beslenmemesi gerektiği bildirildi.

DKMP yetkilileri, başıboş karaca, ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, ceylan, geyik, vaşak türü memeli yaban hayvanı yavrusu görüldüğünde ilk akla gelenin onları yakalayarak korumak olduğunu belirterek, “Bu, yavru yaban hayvanına faydadan çok zarar getirir. Çünkü yavrunun annesi, büyük ihtimalle yakın bir yerde besleniyor veya avlanıyor olabilir. Bundan dolayı da sizi görür ve yavrusuna yaklaşmaktan korkar. Anne yaban hayvanı beslenirken sıklıkla yavru yuvada hareketsiz şekilde annesinin gelmesini bekler. Bu davranış onu yırtıcı ve dış ortamdan gelebilecek tehlikelerden korur. Yavrusu alınan yaban hayvanları o bölgeyi terk etmemekte, 3 gün içinde yavrularını bulurlarsa onları tekrar sahiplenmektedir. Bu nedenle yavru yaban hayvanı görüldüğünde yapılacak en doğru iş, onu rahatsız etmeden bölgeden uzaklaşmaktır” bilgilerine yer verdi.