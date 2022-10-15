JAK ve AFAD'dan Ergan'da nefes kesen kurtarma tatbikatı

Erzincan'da kış turizminin önemli merkezlerinden Ergan Dağı'nda sezon öncesi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

2022-2023 kayak sezonu öncesi Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde sezon boyunca gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin güvenli tatil yapılabilmesi için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekipleri kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Uzunlukları bin 363 ile 2 bin 500 metre arasında değişen, farklı zorluk derecelerinde 4 pistinin yanı sıra yan pistleri de bulunan Ergan Dağı kayak merkezi, toplam 17 kilometre piste sahip. Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde tatilciler ve sporcuların güvenliği için görevli ekipler de kar yağışı öncesinde yeni sezona hazırlanıyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı uzman jandarma, uzman çavuş ve astsubaydan oluşan 4 kişilik JAK timi ve AFAD ekipleri, kayak sezonu boyunca olabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler konusunda eğitimlerini tamamlayarak pratikte tatbikatını yaptı.

‘Telesiyej de mahsur kalanlar kurtarıldı'

Gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği yaklaşık 20 metre yükseklikte bulunan telesiyeje binerek mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. JAK timleri ve AFAD ekipleri demir direğe tırmanarak ulaştıkları kayakçıları halata bağlayarak aşağı indirdi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı tatbikat izleyenler tarafından tam not aldı.

İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdür Vekili Abdürrahim Duman, yapılan tatbikat neticesinde kayak merkezinin güvenilirliğinin arttığını söyledi. Duman, Ergan Dağı'nın kar yağışıyla beraber kayak severleri ağırlamaya başlayacağını da belirterek, “Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yaklaşık olarak nisan ayından itibaren sezonun bitimiyle birlikte 5 aylık süreçte mekaniksel ve elektriksel bakımların da sonuna gelmiş olduk. Bu vesileyle birlikte JAK timimiz ve AFAD ile beraber bir kurtarma tatbikatı gerçekleştirdik. Bununla birlikte teknik personellerimizle aynı şekilde görev aldılar ve kayak merkezimizin daha güvenilir olduğunu da tatbikatla tespit etmiş olduk. Bu vesileyle Ergan Dağı inşallah kar yağışıyla birlikte kayak severlerini ağırlamaya başlayacak. Onlarla da yine hayat bulacak, karla da güzelleşecek” dedi.