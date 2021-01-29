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Jandarma arama kurtarma köpeği ‘Bulut' Ergan'da poz verdi

Jandarma arama kurtarma köpeği ‘Bulut’ Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde poz verdi.

Jandarma arama kurtarma köpeği ‘Bulut' Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde poz verdi.


Lapa lapa kar yağışıyla birlikte Ergan'da kar kalınlığı 60 santimetrenin üzerine çıkarken kayak severlerde kayak yapmanın tadını çıkarıyor.


Ergan'da olası kaybolma vakalarına yönelik görev yapan Jandarma arama kurtarma köpeği ‘Bulut'ta kayak severlerin ilgi odağı haline geldi.


Ergan yazısı önünde poz veren Bulut'un fotoğrafı Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılarak, “Hayat sizi bazen istemediğiniz yerlere götürebilir ama merak etmeyin; arama kurtarma köpeğimiz Bulut, sizi sevdiklerinize kavuşturmak için hazır bekliyor.” denildi.

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