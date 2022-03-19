Jandarma ekiplerinden cezaevi personeline trafik güvenliği eğitimi

Jandarma Genel Komutanlığı, personelinin müşterek görev yaptığı kurum ve kuruluşlara araçların karıştığı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı olması muhtemel can kaybı ve yaralanmaların azaltılması, önlenmesi amacıyla eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda Erzincan T tipi ve kapalı ceza infaz kurumlarında görevli cezaevi infaz koruma memurları ile hükümlü, tutuklu sevk ve nakillerinde kullanılan ring araçlarının şoförlerine trafik güvenliği eğitimi verildi. Verilen eğitimlerde teorik ve uygulamalı ileri sürüş teknikleri, defansif sürüş teknikleri, geçme kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yasal hız limitlerine uyulması, kavşaklarda geçiş hakkının kullanılması, seyir esnasında cep telefonu ile görüşme yapılmaması, tehlike esnasında tepki ve fren mesafesi konuları katılımcılara anlatıldı. Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, trafikte yer alan tüm yol kullanıcılarının can ve mal güvenliklerinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınmasına aralıksız devam edileceği bildirildi.