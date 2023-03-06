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Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Koç'un acı günü

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç’un vefat eden abisi Savaş Koç memleketi Erzincan’da son yolculuğuna uğurlandı.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç'un vefat eden abisi Savaş Koç memleketi Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı.


Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç'un abisi Savaş Koç vefat etti. Merhum, Erzincan Merkez Cami-i Kebir'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığı'na defnedilmek üzere son yolculuğuna dualarla uğurlandı.


Cenazeye, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç'un yanı sıra, Erzincan Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, il protokolü, askeri ve sivil erkan, Koç ailesi, yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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