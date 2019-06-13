İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma kuruluş yıl dönümünü çocuklarla kutladı

Jandarma Komutanlığının Kuruluşunun 180.

yılı dolayısıyla Erzincan Çocuk Evleri sitesinde koruma ve bakım altında kalan çocukların katılımı ile kutlama programı düzenlendi.


Programda köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığının, kuruluşundan bugüne milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleri çocuklara anlatıldı.


Program sonunda Erzincan İl Jandarma Komutanlığının çocuklar için getirmiş olduğu pasta ikram edilip çocuklara sürpriz hediyeler verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.