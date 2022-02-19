Jandarma personeline ve güvenlik korucularına çadır kurma eğitimi verildi

Erzincan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlileri tarafından, İl Jandarma Komutanlığının rütbeli personeline ve güvenlik korucularına yönelik yerel destek, çadır kurma, çığ, Tamp-Aydes ve afet farkındalık eğitimleri verildi. Eğitimlerde, muhtemel bir afet ve acil durum müdahalesinde, geçici barınma alanlarının kısa sürede hazır hale getirilmesi, güvenli ve etkili yöntemlerle sürecin daha sağlıklı şekilde işlemesi son derece önemli olduğu vurgulandı. Bu kapsamda etkin operasyon yürütebilmek ve kurumsal kapasiteyi geliştirebilmek maksadıyla, AFAD İl Müdürlüğü tarafından Jandarma Komutanlığına bağlı rütbeli personeline çadır kurma eğitimi verildi. Afet ve acil durumlarda geçici barınma ve sosyal yardım hizmetlerinde kullanılacak çadırların kurulum teknikleri, toplama pratikleri eğitimleri ile devam eden programların periyodik olarak devam edeceği öğrenildi.