Jandarma personellerinin nişan yüzüğünü kaymakam taktı

Erzincan'ın İliç ilçesinde evliliğe ilk adımlarını atan jandarma personellerinin nişan yüzüğünü Kaymakam Hicabi Aytemür taktı.

Katıldığı nişanda evlilik yolunda ilk adımını atan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Savaş ve Güvenlik Korucusu Kübra Doğan'ın yüzüklerini takan Kaymakam Aytemür, genç çifti ve ailelerini özel günlerinde yalnız bırakmayarak sevinç ve heyecanlarına ortak oldu.

Yüzüklerini takan Aytemür konuşmasında, Jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, “Genç çiftimize mutluluklar dilerim. Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anarken, halen görevde bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” dedi.

Kaymakam Aytemür, hatıra fotoğraf çekiminin akabinde genç çifte hediyelerini takdim etti.