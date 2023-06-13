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Jandarmadan 184. yıl klibi

Erzincan’da Jandarma Teşkilatı’nın 184.

Erzincan'da Jandarma Teşkilatı'nın 184. yıl dönümü için klip hazırlandı.


Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Mustafa Biçiçi, 14 Haziran'da kutlanacak Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184'üncü yıl dönümü sebebiyle klip hazırladı.


Klipte, uzman çavuş Uğur Eser de söz ve müziğini yaptığı 'Jandarma Marşı'nı seslendirdi. Klipte, Erzincan'daki görevler sırasında çekilen görüntüler yer aldı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşılan klip, sosyal medyada da ilgi gördü ve binlerce kez izlendi.

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