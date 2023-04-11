Jandarmadan emniyete 10 Nisan ziyareti

Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Dedebağı ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatının 178'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve emniyet müdür yardımcıları tarafından İl Emniyet Müdürlüğü girişinde karşılanan Dedebağı ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Gerçekleştirilen ziyarette Jandarma Albay Hakan Dedebağı, Kenan Kurt'a çiçek ve bakır şilt takdim etti. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, ziyaret sebebiyle memnuniyetini ifade ederken, 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle jandarma teşkilatı nezdinde misafirlerine teşekkür etti.