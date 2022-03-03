Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Erzincan'da jandarma ekiplerince iki farklı adrese düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık olayları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde merkez ilçe mülki sınırları içerisinde ikamet eden bir şahsa ait iki farklı adreste yapılan aramada; 17.388 gr. kıyılmış açık tütün, 19 paket 1'er kg'lık paketler halinde mükerrer bandrollü kıyılmış tütün, 280 adet makarona basılı bandrolsüz sigara, 32 adet elektronik sigara kartuşu, 1000 adet şeffaf kilitleme poşeti, 177 adet bandrolsüz 1 kg'lık boş tekel paketi ele geçirildi.

Olayın şüphelisi M.A isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.