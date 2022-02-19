Jandarmadan sokak hayvanlarına mama desteği

Erzincan'ın İliç ilçesinde jandarma ekipleri, sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk havalar nedeniyle, jandarma ekiplerince barınma, beslenme imkânı olmayan sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyeti yürütüldü.

İliç'te jandarma ekipleri, park, bahçe ve orman gibi noktalara mama, yem ve su bıraktı. Kış mevsimi boyunca sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileriyle sokak hayvanlarına yönelik planlanan noktalara mama, yem, yiyecek ve su bırakılmaya devam edileceği belirtildi.

Ayrıca, sokak hayvanlarını besleyen ekipler, mama desteğinin çeşitli noktalarda uygulandığını, vatandaşların da bu konuda özellikle kış aylarında daha çok duyarlı olması gerektiğini vurguladı.