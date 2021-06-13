Jandarmadan tebdili kıyafet ile denetim

Erzincan’da İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince toplu taşıma araçlarında, araç içerisinde sivil kıyafetli olarak seyahat edilmek suretiyle habersiz denetimler yapıldı.
Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince toplu taşıma araçlarında, araç içerisinde sivil kıyafetli olarak seyahat edilmek suretiyle habersiz denetimler yapıldı.
Araç sürücülerinin trafik kurallarına uyup uymadıkları, yolculuk esnasında yolcuların güvenliğini tehlikeye atacak davranışlarda bulunup bulunmadığı gibi konularda araç sürücülerinden ve yolculardan habersiz jandarma ekiplerince denetimler yapıldı.
Vatandaşların trafikte iken güvenliklerinin sağlanması yönündeki çalışmaların aralıksız olarak devam etmekte olduğu bildirildi.