‘Joker' operasyonu şüphelileri serbest kaldı

Erzincan'da hafta sonu başkasının yerine SRC sınavına giren ve polisin ‘joker' operasyonuyla yakalanan 8 şüpheli ile 2 organizatör adliyeye sevk edildi. 10 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Pazar günü Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan SRC sınavında başkalarının kimliklerini kullanarak, sahte belgelerle sınava giren 8 şüpheli ile bunlara organizatörlük yaptıkları belirlenen 2 şüpheli asayiş ve KOM Şube Müdürlüğü polislerinin ‘joker' operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 10 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlanan 10 şüpheli mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.