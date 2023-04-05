Kaçak göçmenler kaçtı polis kovalayarak yakaladı

Erzincan'da polisten kaçan 7 kaçak göçmen polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

İran sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren ve Erzincan'a kadar gelen Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen güvenlik güçlerinden kaçarak arazide izlerini kaybettirmek istedi. Saat 13. 00 sıralarında Geçit Mahallesi üzerinde görülen kaçak göçmenler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kaçak göçmenlerin görüldüğü güzergâhlara Sivil Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri ile resmi polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarla ve yol güzergâhında titiz bir çalışma yürüterek 7 kaçak göçmeni Buğdaylı köyü yolu üzerinde peyderpey yakaladı.

Kaçak göçmenler, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.