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Kadın güreşçiler dereceyle döndü

Büyük Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonasında Erzincanlı sporcular derece ile döndü.


Bursa Mudanya'da U23 Büyük Bayanlar Türkiye şampiyonasında yaşları küçük olmasına rağmen doktor raporuyla güreşmeye hak kazanan sporculardan Elvira Kamaloğlu 55kg da Türkiye ikincisi, yine 53 kg da Almira Kahramanoğlu 55 kg da Türkiye beşincisi oldu. İlk kez katıldıkları U23 Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonasında 2'ncilik ve Türkiye 5'ncisi olan sporcuların hedefi bir sonraki şampiyonada birincilik. Mudanya'da ilk defa düzenlenen U23 Bayanlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Mudanya Spor Salonunda düzenlendi. Düzenlenen şampiyonda yaşları küçük olmasına rağmen doktor raporuyla güreşmeye hak kazanan sporculardan Elvira Kamaloğlu 55kg da Türkiye ikincisi, yine 53 kg da Almira Kahramanoğlu 55 kg da Türkiye beşincisi oldu. Müsabakalara 21 ilden 31 kulüp ve 121 sporcu katılım gösterdi. Gerçekleşen güreş müsabakalarında Sporcular gösterdikleri başarılı performansları seyirciler tarafından alkışlarla takdir gördü. Genel klasmanda dereceye giren takım ve sporculara madalya ve kuplarını Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Emekli Mudanya Milli Eğitim Müdürü Osman Şeker, İlçe Spor Müdürü Sevgin Güneş, Emniyet Müdürü Serdar Makineci, Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu takdim etti.

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