İhlas Haber Ajansı

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Kadın hakları ve kadına şiddetle mücadele konulu seminer yapıldı

Erzincan Barosunda kadın hakları ve kadına şiddetle mücadele konulu seminer yapıldı.


Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu tarafından gerçekleştiren programa, 100'ü aşkın katılımcı iştirak etti. Seminerin sunumu; Av. Zülfü Erdoğan Öztürk, Av. Duygu Güner ve Av. Esma Akdağ tarafından gerçekleştirildi.


Seminerde kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir, kadına yönelik şiddet hiç bir gerekçe ile meşrulaştırılamaz; Kadına yönelik şiddete son vermek için kadın erkek birlikte mücadele vermelidir temaları mevzuat hükümleri ile birlikte katılımcılara aktarıldı.

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