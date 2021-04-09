Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı düzenlendi

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Soylu ile Bakan Selçuk, şiddet olaylarının önlenmesinde koordinasyon ve hassasiyetin önemine değindi. Ayrıca bakanlıklar arası işbirliği sonucunda uygulamaya konulacak yeni şiddetle mücadele tedbirleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantı il düzeyinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin sunumların yapılmasıyla sona erdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen video konferans toplantısına Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.